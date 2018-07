FUERTE VIDEO: Un policía de EE.UU. usa un táser contra una persona sentada

Otro escándalo de violencia policial ha tenido lugar en Estados Unidos, esta vez en Lancaster, una pequeña ciudad de poco más de 50.000 habitantes del estado de Pensilvania.

Un video publicado en Facebook muestra al oficial Philip Bernot que ordena a Sean Williams, de 27 años, sentarse en el bordillo de una acera con las piernas hacia adelante. A pesar de que el joven obedece las órdenes policiales y en ningún momento se muestra agresivo, Bernot usa su arma paralizante contra Williams estando detrás de él, según CBS News.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

La Policía de Lancaster ha explicado que los agentes fueron llamados al lugar del incidente el pasado jueves alertados por la supuesta presencia de un hombre que amenazaba a los transeúntes con un bate.

Según Lancaster Online, otro oficial, Shannon Mazzante, llegó a la escena y repetidamente ordenó a Williams que se sentara en la acera, pero Williams no obedeció. En este momento Bernot llegó al lugar de los hechos para ayudar a sus colegas. El video, no obstante, no permite verificar la versión de la Policía, ya que empieza en el momento en que Williams está sentado en el suelo.

El sitio web informa que Williams tenía una orden criminal pendiente por cargos de posesión de narcóticos y embriaguez pública. Sin embargo, los informes indican que la Policía no encontró ningún bate en el lugar del incidente.