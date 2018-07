Fuertes críticas a la vicepresidenta argentina por rechazar el aborto incluso en casos de violación

Este domingo la vicepresidenta argentina y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, brindó una entrevista al diario La Nación en la que sentó su posición respecto al debate sobre el aborto. Si bien su opinión era conocida la profundizó al plantear que está inclusive en contra de la legislación vigente que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales.

Es que el próximo 8 de agosto la Cámara Alta votará si aprueba definitivamente la legalización de esta práctica –luego de que recibiera media sanción en Diputados el pasado 14 de junio– y Michetti será la responsable de conducir ese debate.

"Ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro", comenzó señalando la funcionaria. Y añadió que el Estado "debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión". Ante esta respuesta fue consultada sobre su opinón respecto a que –como dice la ley actual– se permita el aborto ante casos de violación: "Yo no lo hubiera permitido", respondió la política, y opinó que "lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé".

Cabe recordar que según el Código Penal argentino, aprobado en 1921, la IVE es legal en casos de violación, peligro de vida para la persona gestante y/o inviabilidad del feto. En ese contexto los dichos de la vicepresidenta generaron mucha repercusión ya que planteó retrotraer la normativa un siglo hacia atrás.

Reacciones

Las críticas no tardaron en llegar, incluso dentro de la propia alianza gobernante. Uno de los que primero salió al cruce fue el diputado Daniel Lipovetzky. "Cuestionar eso es un retroceso y no coincido, en el proyecto que tiene sanción de Diputados no se ha cambiado esa relación", dijo en declaraciones a FM La Patriada. Además completó señalando que lo importante es "mejorar la salud de las mujeres argentinas".

Las declaraciones de la vicepresidenta tampoco pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde los usuarios repudiaron su postura:

Lo peor que vivi fue tener que ir a comprar un test de embarazo después de que me violaran, que michetti nos diga que "hay dramas peores, dalo en adopción" es escalofriante. No somos incubadoras. — aldi (@tucubeba) 1 de julio de 2018

Lo que más devela de Michetti, además de sus dichos violentos y misoginos, son sus “ no sé” “que se yo”. Claro que no sabes. Ese es el problema. Vos. — Señorita Bimbo (@srtaBimbo) 1 de julio de 2018

No es que no se conociera su postura contraria a la ley, pero en la entrevista que hoy le hizo @gsued a la vicepresidenta, Michetti dice cosas tremendas, sin filtro y con una ligereza demasiado parecida a la insensibilidad. Sigo sin creerlo. pic.twitter.com/Zhrzo16NPk — Hinde Pomeraniec (@hindelita) 1 de julio de 2018

Por su parte, la economista Mercedes D'Alessandro publicó en su cuenta de Twitter que "es inabordable" el planteo de Michetti. "Lo de ella no es ni religioso, ni salvar 2 vidas, es solo crueldad y falta absoluta de empatía", sentenció.

Forzar a la maternidad a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia Sexual es tortura. La vicepresidenta Michetti quizás no lo sabe, pero los organismos internacionales de DDHH lo sostienen hace tiempo. — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) 1 de julio de 2018

Intentando tomarlo con un poco más de humor, la actriz Verónica Llinás filmó un breve video simulando una conversación telefónica con la vicepresidenta. Allí le cuestiona que ella se viene preparando hace años para construir un "personaje hueco, reaccionario, oscurantista, falto de toda sensibilidad social", pero que ahora con sus dichos "de la noche y la mañana y de un plumazo", le corrió los límites.

La sociedad argentina se encuentra actualmente muy movilizada por este debate. Así se pudo observar en las masivas manifestaciones previas a la votación en la Cámara de Diputados y la extensa vigilia llevada a cabo en las afueras del Congreso durante un debate que duró casi 24 horas.