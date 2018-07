Hristo Stoichkov a RT: "En el VAR tienen que estar exfutbolistas"

Carlos el 'Pibe' Valderrama y Hristo Stoichkov han analizado, entre otras cosas, el sistema de videoarbitraje y la sorpresiva eliminación de España.

Los míticos exfutbolistas Hristo Stoichkov y Carlos el 'Pibe' Valderrama comparten en RT su experiencia futbolística y conversan sobre las novedades del Mundial de Rusia 2018.

Stoichkov asegura que el sistema de videoarbitraje (VAR) ha ayudado en gran medida a corregir los errores que frecuentemente cometen los réferis centrales en las polémicas jugadas. Sin embargo, no está de acuerdo con la elección de los árbitros asistentes de video, porque estas personas "no toman la decisión correcta, no son profesionales y no son gente que ha jugado al fútbol".

Valderrama y Stoichkov opinan que detrás de los monitores del VAR debería haber exfutbolistas, porque "conocen del tema" y "han sufrido" las jugadas polémicas y tomarían una mejor decisión.

En cuanto al duelo entre las selecciones de Colombia e Inglaterra, a jugarse este martes en Moscú, Stoichkov advierte que el combinado inglés ya no es el mismo de hace unas décadas atrás, debido a que "ya no juega a pelotazos largos y ahora tiene un equipo competitivo y con ideas claras". Mientras que los colombianos "tienen que ganar o ganar para repetir la hazaña de Brasil" 2014, donde llegó hasta los cuartos de final.

Por otro lado, sobre la sorpresiva eliminación de España, Stoichkov opina que el fracaso de la 'furia roja' empezó con la destitución del seleccionador Julen Lopetegui dos días antes del inicio de la Copa del Mundo, luego de que el estratega sorpresivamente fichara por el Real Madrid. El club madrileño "actuó de manera anormal, porque estamos representando a un país y no a un equipo", agrega Valderrama.

Por su parte, el legendario Félix Fernández evaluó para RT la actuación de la selección mexicana en el Mundial 2018 y comentó los partidos que enfrentarán a Colombia con Inglaterra y a Uruguay con Francia.