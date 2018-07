Medios: Trump exigió a miembros de la OTAN gastar más en defensa o asumir la respuesta de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, envió a principios de junio varias cartas a líderes de los países miembros de la OTAN —entre ellos Alemania, Bélgica, Noruega y Canadá— acusándolos de no gastar lo suficiente en el sector de la defensa, informa este lunes The New York Times.

Según el medio, en las cartas el jefe de la Casa Blanca daba a entender que, después de más de un año de quejas por su parte, los socios de la Alianza todavía no aplican suficientes esfuerzos para garantizar la defensa colectiva de las fronteras; por este motivo EE.UU. podría pasar a la acción e incluso considerar la posibilidad de ajustar la presencia de tropas estadounidenses en todo el mundo.

"Hay una frustración creciente en EE.UU. debido a que algunos aliados no actuaron como prometieron", reza la carta dirigida a la canciller alemana, Angela Merkel, y citada a The New York Times por una fuente. Trump precisó que EE.UU. invierte en la defensa europea a pesar de que la economía de la región va bien, subrayando que esa situación "ya no es sostenible" para los norteamericanos.

Washington destina a la OTAN alrededor de 2,5 veces más que el resto de los aliados juntos, y Donald Trump ha atacado repetidamente a las naciones europeas por aportar menos que EE.UU. Actualmente solo cinco de los 29 países de la OTAN —EE.UU., el Reino Unido, Estonia, Grecia y Polonia— aportan un 2% de su PIB a la Alianza, el nivel que los miembros de la OTAN acordaron durante la cumbre de Gales en septiembre de 2014.