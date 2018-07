Muere a los 41 el músico Richard Swift, integrante de The Black Keys

Richard Swift, bajista de la banda de rock estadounidense The Black Keys, murió este martes a la edad de 41 años, informó su página de Facebook. Swift fue también miembro de los grupos The Shins y The Arcs y lanzó cinco álbumes en solitario. "Hoy el mundo perdió a uno de los músicos más talentosos que conozco. Ahora está con su madre y su hermana. Te extrañaré, amigo mío", escribió en su perfil de Instagram el vocalista de The Black Keys, Dan Auerbach. Se informa de que Swift sufría de una "seria condición médica".