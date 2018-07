Nicolás Maduro se solidariza con Rafael Correa y denuncia una "persecución"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a la orden de prisión preventiva dictada contra el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. "Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa", recordó en su cuenta de Twitter en alusión a la argentina Cristina Kirchner y el brasileño Lula da Silva.

Al respecto exigió el "cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América". Y añadió que "la Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Rafael Correa".

Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y @MashiRafael — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 de julio de 2018

La situación de Correa

La orden de prisión preventiva contra Correa fue dictada después de que este no se presentara en la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito para declarar por su presunta implicación en el caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en 2012.

En lugar de comparecer ante la sede judicial en Quito, el expresidente se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside con su familia desde hace un año, asegurando que lo amparaban las leyes internacionales y de su propio país.

Además de la orden de detención, la jueza que lleva el caso aceptó la petición de la Fiscalía de solicitar a Interpol su arresto y extradición.

"Saben que resido en Bélgica. El Fiscal pide que me presente en el Consulado de Bélgica cada 15 días, pero la jueza […] impone que me presente cada 15 días en Ecuador sabiendo que es imposible", declaró a este medio el dirigente político. Además aseguró que no hay "ninguna prueba" en su contra.