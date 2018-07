VIDEO: Mujer con grave herida ruega que no llamen a ambulancia por "no poder pagarlo" en EE.UU.

Una mujer que quedó atrapada entre un tren y una plataforma en el metro de Boston (EE.UU.), con un hueso expuesto a través de su muslo, suplicó a los transeúntes que no llamaran a una ambulancia, ya que no podía pagar ese servicio, informa The Boston Globe. "¿Saben cuánto cuesta una ambulancia?", lloraba la mujer.

El incidente, que tuvo lugar el viernes pasado, fue presenciado por una reportera del mencionado periódico, Maria Cramer, quien lo hizo público en la Red a través de una serie de tuits.

De acuerdo con la periodista, la mujer estaba "en agonía y llorando". Mientras los pasajeros mecían el tren de un lado a otro, en un esfuerzo por liberarla, les rogaba que no llamaran a una ambulancia, susurrando: "Son 3.000 dólares... No puedo pagar eso".

Cramer contó que la mujer, cuya pierna quedó atrapada en una brecha de apenas cinco pulgadas, finalmente fue liberada y no sufrió fracturas. El personal de emergencia, que a pesar de los ruegos de la víctima llegó al lugar, le vendó la herida y la envió al hospital. Allí, aunque no tenía huesos rotos, le dijeron que sus lesiones requerirán cirugía.

Según la reportera, los servicios médicos de emergencia le señalaron que un viaje en ambulancia con el tipo de lesiones que sufrió la mujer, normalmente cuesta alrededor de 1.200 dólares. Ese precio no incluye el costo de la atención médica real, alojamiento y comida en el hospital, medicamentos, vendas y una gran cantidad de otros gastos que hacen la atención médica estadounidense una de las más caras del mundo.

Los tuits de Cramer se volvieron virales en la Red y fueron considerados por los internautas como una acusación condenatoria del sistema de salud estadounidense.