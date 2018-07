"Me trataron como basura": Las duras vivencias de los migrantes detenidos en la frontera con EE.UU.

En EE.UU., la polémica política migratoria de la Administración de Donald Trump ha generado protestas masivas. Pese a las medidas de "tolerancia cero" adoptadas por Washington, las familias provenientes de Centroamérica aumentan en la frontera con México, así como las detenciones de las patrullas estadounidenses de aquellos que sueñan con un futuro más próspero en el país norteamericano.

"Me trataron como basura"

Los migrantes que son descubiertos por las autoridades son capturados y obligados a llevar una pulsera de monitoreo en el tobillo y no puede ir más lejos de 75 millas (120 kilómetros) de la corte donde son citados. Todos los adultos que entran con niños permanecen en un refugio, donde reciben ropa y comida.

Claudia, nombre ficticio de una migrante guatemalteca en custodia, asegura que las autoridades la "trataron como una basura".



"Cuando me agarraron, el señor de la migración que me entrevistó se pasó un poquito, porque me trató de lo peor (…) Me empezó a gritar en la cara y me decía que no sabía qué hacíamos todos estos indios en su país, que ellos no tenían por qué mantenernos", denuncia.

Una luz de esperanza

Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas, una comunidad que acoge a las familias que atraviesan la frontera, asegura que desde la decisión de Trump de dejar de separar a los menores migrantes de sus padres, el número de llegadas ha aumentado, al igual que los voluntarios.

"Les damos seguridad, y les damos lo que necesitan oír: palabras de aliento. Porque vienen muy quebrantados por tanto que han pasado en el camino", afirma una de las colaboradoras de la organización.

La actual crisis de las familias ha provocado que el refugio reciba continuamente visitas, incluso oficiales, como, por ejemplo, la de la primera dama de Honduras, Ana Rosalinda García. Esta hizo un llamado a las familias hondureñas y centroamericanas a quedarse en sus países: "ese dinero inviértanlo en generar oportunidades para sus hijos, para que puedan estar allá y poder ayudar a sacar adelante nuestro país".