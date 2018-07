"Me iré a casa": Duterte afirma que le alegraría renunciar si lo echan de poder

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado que renunciará al poder si la Corte Suprema de su país apoya la petición del proceso que busca su destitución: "No importa. Me iré a casa. Me alegraría renunciar", ha declarado el mandatario durante la celebración del aniversario de la Oficina del Procurador General de su país.

A principios de junio, el abogado Elly Pamatong presentó una solicitud para lograr la renuncia de ese mandatario con el argumento de que el certificado de su candidatura para las elecciones que venció en 2016 fue inválido por un error de forma.

Duterte ha manifestado que ha "escuchado" la Corte Suprema tiene su veredicto y está "preparado" para su destitución "como [Maria Lourdes] Sereno", la expresidenta de ese organismo, quien tuvo que abandonar su cargo después de que triunfara una iniciativa similar que presentó el fiscal general de Filipinas, José Calida.

En cualquier caso, la iniciativa de Pamatong podría no prosperar porque, según las leyes filipinas, el abogado no está autorizado para presentar esa petición.