Escándalo en España: Lo que se sabe sobre la presunta compra del hígado para el exfutbolista Abidal

La Fiscalía de Barcelona está estudiando reabrir el caso de la presunta compra del hígado para el trasplante al que fue sometido el entonces futbolista del F.C. Barcelona Eric Abidal en 2012, después de que este miércoles el periódico digital El Confidencial destapara el escándalo con la publicación de unas conversaciones intervenidas en 2017 por las fuerzas de seguridad españolas.

Durante las nuevas pesquisas, se ha detectado que no se remitió a la juez instructora una copia del pasaporte del donante. Por su parte, el expediente del Hospital Clínico de Barcelona, institución que llevó a cabo la operación, tampoco incorpora una copia de ese pasaporte, informa también el citado medio.

Escuchas a Sandro Rosell

La Policía Nacional y la Guardia Civil interceptaron al menos cuatro llamadas en las Sandro Rosell, expresidente del F.C. Barcelona, admitiría implícitamente que se compró un hígado para el jugador del equipo Eric Abidal y se realizó un montaje para hacer creer que había sido una donación altruista de un primo del futbolista.

En la primera de las llamadas Rosell habla con un desconocido, que en un momento de la conversación dice: "Digo no, no... Vamos a ver una cosa, que no... Sandro... es que va contra nosotros, a este tío le compramos un hígado ilegal". Y añade a continuación: "Y vendimos que era del primo, ¡que era del primo! Le pagamos dos años de contrato, lo que le quedaba". A lo que el expresidente del club asiente: "Sí, sí, sí".

El motivo de la llamada parece ser que fue comentar unas declaraciones del propio Abidal en las que responsabilizaba a Rosell de su salida del equipo catalán. Las afirmaciones del desconocido harían referencia a una conversación mantenida con Josep María Bartomeu, actual presidente del club blaugrana.

Causa archivada

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se habrían encontrado con estas conversaciones cuando estaban investigando a Rosell por una causa de blanqueo de capitales. Así, las remitieron a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien decidió abrir una causa separada y remitirla a los juzgados de instrucción de Barcelona.

Posteriormente, la titular del juzgado 28 de Barcelona envió una comisión rogatoria a Francia para indagar sobre el primo del jugador. Sin embargo, como el ilícito penal de delito de lesiones por tráfico de órganos no tiene correspondencia en el código penal francés, la solicitud no obtuvo respuesta y la causa fue archivada sin realizar ninguna otra investigación.

La versión del jugador

Abidal siempre ha mantenido que se trató de una donación altruista de su primo, del que lo único que se sabe es que se llama Gerard y reside en Francia. Tras la publicación del escándalo el futbolista ha publicado en Twitter una foto con su primo en el hospital durante el proceso de su trasplante. Además, ha pedido "respeto" y "defender su "honorabilidad".

Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida¡Basta ya! pic.twitter.com/d8Nui1bJWQ — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 5 de julio de 2018

También ha publicado un comunicado en el que mostraba su "indignación y tristeza". "Los procedimientos y protocolos existentes se siguieron en todo momento y toda la documentación médica que lo prueba está disponible", afirmó.

Las reacciones oficiales

La Organización Nacional de Trasplantes, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha iniciado una investigación después de conocer la noticia. Según Europa Press, su directora, Beatriz Domínguez-Gil, ha declarado que tienen "constancia de que el trasplante se ha realizado conforme a la legislación", aunque también añade que "nunca se puede decir que no puede ocurrir".

Por su parte, el Hospital Clínico de Barcelona también ha querido dar su versión públicamente. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que dice que sigue todos los procedimientos establecidos por la normativa vigente, "tanto de donante cadáver como de donante vivo", y que el trasplante de Abidal se produjo cuando "se completaron todos los pasos previstos en la normativa legal y con las aprobaciones pertinentes".

Nota de l’Hospital Clínic de Barcelona en relació a les darreres informacions publicades sobre el trasplantament de fetge a un pacient. pic.twitter.com/2jBYncy65s — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) 4 de julio de 2018

En el caso del F.C. Barcelona, el portavoz del club, Josep Vives, quien ha dicho sobre las informaciones publicadas que "el Club desmiente absolutamente que se produjera ningún hecho irregular":

Josep Vives, portavoz del Club, sobre las informaciones publicadas acerca de Éric Abidal: “El Club desmiente absolutamente que se produjera ningún hecho irregular” pic.twitter.com/Rc4DuI4HOc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 de julio de 2018

En la actualidad Sandro Rosell se encuentra en prisión provisional desde mayo de 2017, acusado blanqueo de capitales relacionados con la compra de derechos de televisión. Eric Abidal, por su parte, tras retirarse como futbolista a finales de 2014, a día de hoy es secretario técnico del primer equipo de fútbol del F.C. Barcelona.