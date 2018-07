Bélgica elimina a Brasil y se va a por Francia en la semifinal del Mundial Rusia 2018

Sudamérica se ha quedado sin representación en la fase final del torneo y el próximo campeón del mundo volverá a ser europeo.

La selección de Bélgica ha clasificado a las semifinales del Mundial Rusia 2018, tras vencer sorpresivamente a Brasil en el partido de cuartos jugado este viernes Kazán.

Fernandinho de autogol adelantó a los 'diablos rojos' en el marcador en el minuto 13, mientras que De Bruyne puso el 2-0 tras un gran contragolpe comandado por Lukaku.