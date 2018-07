AUDIO: Madre graba en secreto a una profesora que llama "perdedor" a su hijo de 5 años

En Miami, Florida, Kandy Escotto grabó en secreto a una profesora de jardín de infantes cuando llamaba "perdedor" a su hijo Aaron, de 5 años, informa Miami Herald este jueves.

Después de la segunda semana de clases del otoño pasado, Kandy Escotto se dió cuenta de que algo mal estaba pasando con su hijo. Primero Aaron no quería ir al colegio, recibía malas notas. Además, un día el niño dijo a su madre que era un chico malo. Cuando ella le preguntó por qué creía eso, Aaron confesó que era lo que decía su profesora de él.

Por lo tanto, la madre se quejó ante la directora de la escuela primaria de Banyan, Cheri Davis, sobre Rosalba Suárez, una veterana maestra de 33 años. Sin embargo, la directora le dijo que necesitaba pruebas de que Suárez estaba intimidando a su hijo.

Escotto después decidió instalar en secreto una grabadora en la mochila del niño, lo que hizopor cuatro días en octubre, y escuchó 32 horas de audio.

La grabación revela que Rosalba Suárez humillaba a su hijo y a otro muchacho, llamándolos "perdedores". La maestra también le dijo a Aaron que su madre "la estaba volviendo loca", y lo excluyó por no haber aprendido correctamente a hacer burbujas en una prueba.

En otro fragmento de la grabación, cuando Aaron dijo que no quería participar en la clase, Suárez replicó: "No me importa, no lo hagas, ¿crees que me importa? Lo que quiera ver tu mamá, cariño, lo que quiera ver tu mamá... dime qué quiere: ¿ver un buen trabajo o quiere ver el trabajo del perdedor?".

La madre comentó: "Habló de mí frente a él. Ningún niño de 5 años debería pasar por eso. Esto afectó a mi familia, lo afectó a él."

Escotto organizó una reunión y enfrentó a Suárez, que, según Kandy, la acusó de mentir y dijo que nunca haría algo así.

Finalmente, la madre puso el caso en manos de sus abogados. La abogada Sonia Roca sostiene que la grabación es legal, ya que el aula es un lugar público.

Después de unos meses para asegurarse de que el caso era legalmente sólido, Roca llevó a cabo una conferencia de prensa la semana pasada, para que los medios pudieran escuchar la historia de Escotto.

Según la madre, el director de la escuela ofreció transferir a Aaron a otra clase, a manera de solución. Por su parte, Escotto aceptó la propuesta.

"Lo saqué de la clase porque no quería que siguiera sufriendo", dijo la madre. "Pasó de tener F a tener notas excelentes", añadió ella.

La madre declaró que no ha decidido si va a presentar cargos contra el colegio, pero quiere pedir cuentas a la profesora por su comportamiento. Ahora las autoridades educativas de Miami han iniciado una investigación.