Cherchésov, seleccionador ruso, a RT: "Hemos demostrado que Rusia es un país futbolero"

El director técnico de la selección rusa, Stanislav Cherchésov, ha concedido una exclusiva entrevista a RT en la que analiza el desempeño de su equipo en el Mundial 2018.

En un dramático encuentro de cuartos de final, que se definió en la tanda de penales, los anfitriones del Mundial 2018 terminaron su participación en el torneo pese a su destacado desempeño, que fue elogiado por todo el país y por el propio presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Luego de despedirse del campeonato tras su derrota ante Croacia, todo el equipo, junto con su entrenador, Stanislav Cherchésov, se encontró con la hinchada en Moscú.

"Nos alegró mucho que viniera tanta gente, aunque fue una decisión espontánea. Otra cosa es que con mucho gusto continuaríamos en el torneo y ojalá recibamos estas muestras de apoyo después del partido final", ha admitido Cherchésov en una entrevista concedida en exclusiva para RT.

El seleccionador ha analizado los resultados que logró el combinado ruso en esta edición de la Copa Mundial.

El seleccionador de Rusia de fútbol, Stanislav Cherchésov, y los jugadores del equipo asisten a un encuentro con la hinchada en Moscú, el 8 de julio de 2018. / Gleb Garanich / Reuters

La derrota ante Uruguay

"Fue parte de nuestro trabajo", ha comentado al respecto a la derrota ante Uruguay. Para aquel entonces, el equipo ya había cumplido la tarea principal de pasar a octavos de final.

"En el plano emocional, no estábamos en el nivel más alto. Aunque sí quisimos ganar aquel partido, no pudimos. Además, después del minuto 20 nos quedamos con 10 y fue una tarea difícil, ya que Uruguay es un equipo muy fuerte, con buenos jugadores y técnico. Por eso fue tan difícil ganar", ha explicado el técnico ruso.

Cambiar el esquema

Después de la derrota ante el combinado charrúa, Cherchésov cambió el esquema de su equipo, decisión que podía resultar difícil de explicar a sus pupilos. "Tratamos el tema con los jugadores, lo incluimos en el entrenamiento, los convencimos de que ello debía llevarnos al éxito, porque antes ya habíamos jugado con ese esquema", ha señalado el seleccionador.

"Pero empezamos el Mundial con cuatro defensas. Es natural que los futbolistas a veces tuvieran otra opinión. Sin embargo, nuestra tarea incluye no solo el decir que hay que hacerlo de esta forma, sino también convencer de que esto nos será útil. Nos creyeron, hicieron todo lo que exigíamos de ellos. Y ello nos trajo el éxito. De otra forma no hubiéramos tenido éxito en el partido contra el equipo español", ha detascado Cherchésov.

El director técnico de la selección rusa, Stanislav Cherchésov. / RT

Las críticas

Antes del torneo, la selección rusa recibió múltiples críticas. De acuerdo con el entrenador ruso, "la crítica es algo bueno, si no llega a convertirse en injuria". Cherchésov opina que "cualquier crítica es útil, si es constructiva y objetiva, si contiene un análisis y no solo emociones".

"Yo acepto con gusto la crítica analítica, puedo estar de acuerdo o no. Pero todo queda dentro del marco de lo admisible. No obstante, cuando se hacen cosas que una persona normal no se puede permitir… ya es algo malo. Lo más importante en este caso es saber la vía que has elegido, adónde quieres llegar y también es clave que los futbolistas crean en lo que hacemos, y ellos desde el primer día han seguido nuestra línea", ha expresado el técnico.

¿Se puede decir que ahora Rusia es un país futbolero?

"Nunca dije que no somos un país futbolístico. Siempre tuvimos buenos jugadores, hay que repasar la historia. Tuvimos victorias, en los Juegos Olímpicos, en el Campeonato de Europa, así que no estaba de acuerdo con tales afirmaciones antes y ahora hemos demostrado con nuestras acciones que no es así", ha concluido el seleccionador, agregando que ahora solo "hay que seguir trabajando".