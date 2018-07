Irán promete vender "tanto petróleo cuanto sea posible" a pesar de las sanciones de EE.UU.

El vicepresidente iraní Eshaq Jahangiri ha prometido "vender tanto petróleo cuanto sea posible" y proteger el sistema bancario de su país a pesar de las sanciones estadounidenses, informa Reuters.

Jahangiri ha admitido que sería un error pensar que la "guerra económica" de Washington contra Teherán no tendrá ningún impacto. No obstante, ha advertido que Irán "hará a los estadounidenses entender este año que no pueden parar las ventas petroleras iraníes".

El vicepresidente ha denunciado que Washington está intentando impedir las exportaciones petroquímicas, de acero y cobre de su país, al mismo tiempo que interrumpir sus servicios portuarios y de envíos.

"EE.UU. busca reducir las ventas petroleras de Irán, nuestra vital fuente de ingresos, a cero", ha criticado Jahangiri.

Según los datos que el Ministerio del Petróleo de Irán publicó la semana pasada, el país persa exportó 2,2 millones de barriles por día durante el mes de junio, un cifra ligeramente inferior a los 2,4 millones de barriles diarios que vendió en abril y mayo.