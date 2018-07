¿La otra cara de la Casa Blanca? Explican por qué Melania acompaña a Trump en su gira europea

Tras varias semanas de viajes en solitario, la Primera Dama de EE.UU., Melania Trump, acompañará a su esposo en una gira por Europa.

Según analistas consultados por The New York Times, la presencia de Melania Trump servirá para mostrar el lado más afable de la Casa Blanca, luego de las fricciones que ha tenido su esposo con algunos líderes europeos.

La gira incluirá reuniones con los máximos líderes de Bélgica, Inglaterra, Escocia y Finlandia. La primera dama tiene previsto darle un nuevo impulso a su programa 'Be Best', que tuvo que paralizar poco después de su lanzamiento por la afección renal que sufrió el pasado mes de mayo.

"En Londres uno de sus eventos en solitario estará ligado a 'Be Best', pero no es el centro de la visita", declaró a Bustle la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham. "Se reunirá con veteranos y también con niños en edad escolar", precisó.

La primera dama, cuya agenda pública se había centrado en visitar niños migrantes detenidos sin sus padres en la frontera sur de EE.UU., a raíz de la polémica suscitada por la política de 'tolerancia cero' de la Administración Trump, ahora retoma su presencia en el ámbito internacional con su aparición en al menos dos eventos en Europa: uno de ellos con Philip May, esposo de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May.

"Está deseando conocer a Melania [...]. Ha salido a comprar un traje nuevo", declaró May el pasado domingo a The Times, a propósito de la reunión entre su esposo y la primera dama de EE.UU.

"Para ella es muy importante no solo representar a nuestro país de una manera positiva en el extranjero, sino mostrar respeto hacia a los países anfitriones que visita", dijo Grisham a CNN.