"Incluso los pasajeros ofrecían ayuda": Una mujer dio a luz en pleno vuelo de Kirguistán a Rusia

Una pasajera de una aerolínea rusa dio a luz en pleno vuelo a principios de este mes. El niño fue nombrado Uralbek, en honor a la compañía Ural Airlines.

Según Tatiana Yúrieva, azafata de aquel vuelo, que cubría el trayecto de Osh (Kirguistán) a Ekaterimburgo (Rusia), aunque los partos en el aire no son considerados como una situación de emergencia, el conocimiento del personal sobre qué hacer en tales escenarios es más teórico que práctico.

Por primera vez

"Fue el debut para toda la tripulación, incluidos los pilotos, aunque mis compañeros de trabajo llevan muchos años volando", afirmó Tatiana, una antigua médica que se convirtió en azafata hace tan solo tres meses.

La mujer contó a RIA Novosti que se trató de un alumbramiento prematuro, ya que la madre esperaba el parto para el mes de agosto.

"El avión seguía ganando altitud, estábamos a unos 7.000 metros cuando Svetlana Ufímova se quejó de unos dolores", recuerda.

"Por tener más experiencia, me ocupé yo de ayudar al parto. Toda la tripulación me asistió, por no hablar de los pasajeros que me ofrecieron su ayuda", se ríe Tatiana.

A toda prisa

Mientras que el avión estaba regresando a Osh, la tripulación levantó rápidamente unas pantallas especiales en primera clase para tapar la escena y poder afrontar la tarea con más tranquilidad.

"Lo hicimos a toda prisa, pero el equipo se coordinó bien y lo hicimos correctamente. Me di cuenta de que solo llevaba siete meses de embarazo cuando vi al bebé, tan pequeño; solo tenía poco más de dos kilogramos de peso", recuerda Tatiana.

Nuevo ciudadano

Al aterrizar, la madre y bebé fueron dejados a los servicios médicos, mientras que el avión fue repostado y reanudó el vuelo.

Todavía se desconoce qué nacionalidad tendrá el recién nacido Uralbek: los padres son uzbekos residentes en Rusia, pero el parto tuvo lugar en el espacio aéreo de Kirguistán, desde donde estaban regresando tras visitar a unos parientes.

La azafata contó que la aerolínea está preparando un obsequio para el bebé, pero el tipo de regalo que será se mantiene por ahora en secreto.