Trump: El plan de 'Brexit 'de Theresa May "no es aquello por lo que votó" el pueblo británico

El plan del 'Brexit' de Theresa May no es aquello por lo que votaron los británicos, declaró el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una rueda de prensa no programada en el marco de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Bruselas.

Cuando los periodistas preguntaron al mandatario si tenía algún mensaje para el Reino Unido sobre este proceso, Trump contestó que no le correspondía a él comentarlo.

"He estado leyendo mucho sobre el 'Brexit' en los últimos días y parece estar cambiando un poco, de nuevo se están involucrando, al menos, parcialmente, con la Unión Europea", aseveró el presidente estadounidense.

De acuerdo con Trump, las autoridades británicas "están tomando una ruta diferente" y "no está seguro de que eso sea por lo que votó el pueblo británico".

Finalmente, el mandatario norteamericano apuntó que solo quiere "que la gente sea feliz" y aseguró que le gustaría ver a los británicos "resolverlo lo más rápido posible, sea lo que sea lo que decidan".