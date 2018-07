La amiga del rey Juan Carlos I que admitió ser su testaferro denuncia "una campaña de descrédito"

La empresaria Corinna Sayn-Wittgenstein ha emitido un breve comunicado tras la divulgación este miércoles de una grabación en la que admitía haber sido utilizada como testaferro del Rey emérito Juan Carlos I. El documento de audio, publicado por los medios españoles Ok Diario y El Español, recogía una conversación supuestamente mantenida entre la propia amiga del rey y el excomisario español José Manuel Villarejo en 2015.



En su reciente comunicado al respecto, la amiga del rey no desmiente lo afirmado en la conversación grabada, y se centra en señalar que "ha habido una campaña de descrédito con motivación política" en contra de su persona. Asimismo, afirma haber padecido "años de acoso constante" e "intentos de descrédito público", mediante "un sinfín de información falsa".

"Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", asegura Corinna en la frase final de su nota.

Corinna desveló que Juan Carlos la usaba como testaferro: "No porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco" pic.twitter.com/SxfqykAm2i — El Español (@elespanolcom) 11 de julio de 2018

El contenido de las grabaciones es controvertido, entre otras cosas porque la empresaria de origen alemán explica a su interlocutor que Juan Carlos I aprovechaba el hecho de que ella estaba afincada en Mónaco –país que no exige declaración pública sobre el patrimonio–, para ocultar parte de su patrimonio y sus propiedades poniéndolas a nombre de ella: "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco", explicaba Corinna.

El texto completo del comunicado es el siguiente:

