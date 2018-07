Trump: Europa "está perdiendo su cultura" por el flujo de inmigrantes

"Creo que lo que ha pasado en Europa es una pena. Permitir que Europa se convierta en un escenario para la inmigración es una pena", declaró Donald Trump en una entrevista para el diario británico The Sun.

En un arrebato antimigratorio, el presidente de Estados Unidos sentenció que permitir la entrada a los países europeos de millones de personas "es muy, muy triste" y que, a falta de acciones decisivas para detener el flujo de migrantes, Europa "nunca será lo que era", un cambio que, puntualiza, no será positivo.

"Creo que estáis perdiendo vuestra cultura", sostuvo Trump. El mandatario recordó que él mismo es "producto de la Unión Europea", puesto que su padre es alemán y su madre escocesa, y que siente "un profundo amor hacia los países de Europa".

En la entrevista para The Sun, Trump también criticó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, por haber hecho "un muy mal trabajo con el terrorismo" –el año pasado, la ciudad sufrió cuatro atentados–, y también reprochó a la primera ministra británica Theresa May por no haberle hecho caso sobre cómo manejar el 'Brexit'.