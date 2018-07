Asesor del líder supremo iraní: Teherán no quiere negociar con Washington

Irán no confía en la Administración de Donald Trump y no quiere negociar con ella, ha afirmado Alí Akbar Velayatí, consejero del ayatolá Alí Jameneí, en la plataforma de discusión del Club Valdái de Moscú. "No queremos negociar con los estadounidenses. Son gente que infringe los acuerdos sobre Irán aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué motivo tenemos que confiar en ellos y negociar?", ha dicho el asesor.