Trump admite que "no se siente bienvenido" en Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que "no se siente bienvenido" en Londres (Reino Unido) por las protestas que diferentes colectivos han organizado en su contra, en las que participaron alrededor de 200.000 personas el pasado 12 de julio.

"Si ponen globos para hacerme sentir incómodo no tengo motivos para ir a Londres", ha declarado el mandatario respecto al 'bebé Trump' hinchable que se encuentra en Parliament Square en una entrevista que ha concedido al periódico británico The Sun.

EN VIVO: Protesta en Londres en contra de la visita de Donald Trump al Reino Unido https://t.co/4koKqDmKWP — RT en Español (@ActualidadRT) 13 July 2018

"Londres me encantaba, hace mucho que no venía pero, si me hacen sentir incómodo, ¿por qué me voy a quedar?", se ha preguntado Trump. En cualquier caso, ha aclarado que se refería al Gobierno británico "porque la gente de Reino Unido está de acuerdo conmigo".

Al respecto, el mandatario norteamericano ha recalcado que "muchas personas están encantadas" y ha recibido "miles de notificaciones de personas de Reino Unido que aman al presidente de EE.UU." porque "quieren lo mismo que yo".

Otras formas de protesta

El 'bebé Trump' y las protestas en el centro de Londres no son las únicas demostraciones de descontento por la visita de Donald Trump a Reino Unido.

Hace pocos días, en unas tierras de cultivo ubicadas en Aylesbury (Inglaterra) aparecieron segadas para que desde el aire se pudieran las palabras 'bliad' —'puta', en ruso— y 'Trump' dentro de un círculo con 200 metros de diámetro, según informó el diario británico Bucks Herald.

Posteriormente, la agencia de 'marketing' The Tenth Man admitió que estaba detrás de una creación que se encuentra bajo la ruta que siguió el avión del presidente estadounidense: "Queríamos hacer algo impactante que hiciera que la gente hablara antes de la llegada de Trump y a todos les encanta un misterio relacionado con las cosechas", ha comentado un portavoz de esa empresa.