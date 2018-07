El actor estadounidense Roger Perry ha muerto este jueves a los 85 años debido a un cáncer de próstata, informa The Hollywood Reporter.

Roger Perry, conocido por interpretar al capitán John Christopher en la saga 'Star Trek', en el episodio titulado 'El mañana es ayer', también actuó en series como 'The Facts of Life', 'Falcon Crest', 'The Munsters', 'Barnaby Jones' y 'Adam-12'.