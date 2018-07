Buzo rescatador de los niños en Tailandia: "Elon Musk puede meterse su submarino donde le quepa"

El buzo británico Vern Unsworth, que participó en la operación de rescate del equipo juvenil de fútbol y de su entrenador, que permanecieron 17 días atrapados en una cueva inundada en el norte del Tailandia, ha criticado duramente el plan del magnate Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX, de usar su 'minisubmarino' para salvar a los niños, informa CNN.

Un submarino "no tenía ninguna posibilidad de funcionar", dijo Unsworth, explicando que Musk "no tenía ni idea de cómo era el paso de la cueva". Según el buzo, por su tamaño y su forma recta, un submarino "no habría llegado a los primeros 50 metros en la cueva desde el punto de inicio de la inmersión". "Puede meterse su submarino donde le quepa", dijo el miembro del equipo del rescate

"Es solo un truco de relaciones públicas", se lamentó el rescatador su entrevista con CNN.

El pasado domingo el creador de SpaceX propuso salvar a los niños tailandeses con un 'minisubmarino' creado con piezas del Falcon 9, cuyo funcionamiento mostró en un video publicado ese mismo día.

El ultimo día de la operación de rescate, el empresario estadounidense de origen sudafricano llegó personalmente al lugar de la misión y anunció que el microsubmarino, diseñado por su firma Space X, ya estaba listo. Musk incluso descendió a una de las cuevas inundadas junto con los rescatistas. Sin embargo, el equipo de rescate rechazó de usar submarino de empresario.

En este sentido, Unsworth explicó que después que Musk entrara en la cueva, "se le pidió que se fuera muy rápido, como debía de ser", subrayó.

Este martes se completó con éxito el rescate de los últimos cuatro niños y del entrenador, que permanecían atrapados en la cueva Tamham Luang Nang Non desde el pasado 23 de junio.