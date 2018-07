La Juventus de Turín presenta a Cristiano Ronaldo como su nuevo jugador (VIDEO)

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido presentado este lunes como nuevo jugador de la Juventus de Turín.

Durante la rueda de prensa de la presentación de CR7, celebrada en el Allianz Stadium de Turín, el ya exjugador del Real Madrid reveló que "fue una decisión fácil" fichar por el actual campeón italiano. "Considero que es uno de los mejores equipos del mundo. Fue una decisión que tomé hace tiempo (…) No fue complicada. Ha sido un paso importante en mi carrera porque es un gran club", dijo el futbolista.

Además, el cinco veces Balón de Oro y pentacampeón de la Champions League de la UEFA comentó "no estar triste para nada" por haber dejado el club madridista. "He hecho una historia brillante en el Real Madrid, fue un club que me ayudó en todo, pero esta es una nueva etapa en mi vida", continuó CR7, añadiendo que tras fichar por la Juve se siente como si recién empezara a jugar al fútbol.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano, al costar a la Juventus 112 millones de euros (unos 131 millones de dólares), y firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas, según la agencia EFE.