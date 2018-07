Putin tras cumbre con Trump: "Los esfuerzos de Occidente para aislar a Rusia no tuvieron éxito"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido una entrevista a Fox News en la que comenta varios temas clave que fueron abordados durante la cumbre de este lunes en Helsinki (Finlandia) con el mandatario estadounidense Donald Trump.

"Mucho ha cambiado a mejor", expresó Putin respecto al estado de las relaciones ruso-estadounidenses tras la cumbre, afirmando que ambas partes han logrado "entenderse mutuamente" en la mayoría de los temas más importantes que les conciernen. El presidente resalta la colaboración actualmente en progreso entre ambas naciones en cuanto a la seguridad.

"El terrorismo representa una amenaza mayor a la que parece a primera vista [...] Nuestros militares y fuerzas especiales están cooperando en torno a este tema de máxima importancia", afirmó el mandatario, mencionando que un ejemplo de esto es el caso de Siria, "a pesar de que ahí todavía tenemos malentendidos".

El tratado START

Por otra parte, el presidente ha hecho hincapié en que el actual Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) vence en 2021. "Rusia está dispuesta a extender este acuerdo [...] pero tenemos preguntas para nuestros colegas estadounidenses. Consideramos que EE.UU. no cumple completamente con las disposiciones del acuerdo", aseveró Putin.

La presunta injerencia rusa

Luego de que el fiscal Robert Mueller acusara a doce funcionarios de inteligencia rusos de 'hackear' los servidores del Partido Demócrata estadounidense, Putin ha reiterado la posición de Rusia sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016

"¿Usted de verdad cree que fue posible influir en las elecciones de EE.UU. desde el territorio de Rusia e influir en la elección de millones de estadounidenses? Esto es simplemente ridículo", aseveró Putin.

El presidente dejó en claro que ese escándalo gira en torno a una manipulación dentro del Partido Demócrata en favor de uno de los candidatos, hecho que el liderazgo del partido había reconocido. "Es necesario detener la manipulación de la opinión pública en EE.UU. y pedir disculpas a los votantes porque esto se llevó a cabo, y no buscar a los que supuestamente lo hicieron", aseveró Putin.

Adicionalmente, Putin subraya que existe un tratado para facilitar el procesamiento de tales casos entre ambos países, pero EE.UU. no lo utiliza. "¿Por qué el Sr. Mueller no nos envía una solicitud oficial en virtud de este tratado? [...] Simplemente me sorprende: nadie se dirige oficialmente hacia nosotros con nada", lamentó el mandatario.

El inquilino del Kremlin no quiso adentrarse en la sincronización entre estas acusaciones y su cumbre con Trump. "Esto no me interesa en lo absoluto: son sus juegos políticos domésticos. No tomen a la relación entre Rusia y EE.UU. como rehén de su lucha política interna", acotó Putin.

Los intentos de aislar a Rusia

Sobre los esfuerzos de Occidente de aislar a Rusia, Putin subraya que no han sido fructíferos. "Es evidente que no han tenido y no pudieron haber tenido éxito, en vista del tamaño y la importancia de Rusia en el mundo", aseveró el presidente, señalando además que EE.UU. no ha hecho más que privarse de una beneficiosa participación económica en el mercado ruso.

"¿Quién necesita [sanciones]? [EE.UU.] sacó a sus grandes compañías de nuestro mercado. Se fueron y dieron paso a competidores, incluso en grandes proyectos en los que estaban extremadamente interesados e invirtieron dinero; algunos incluso perdieron dinero. ¿Para qué?", se preguntó Putin, haciendo un llamado a "cesar esos intentos de pelear los unos con los otros, y en cambio aunar esfuerzos para superar dificultades comunes".

Ucrania, Georgia y la OTAN

Por otra parte, Putin expresó rechazo respecto a la posibilidad de que la Alianza incluya a Ucrania o Georgia como miembros. "Para nosotros, esto representa una amenaza directa a nuestra seguridad", indicó el mandatario, recordando los cases de Polonia y Rumania, donde EE.UU. despliega sus sistemas antimisiles estratégicos.

"Por lo tanto, el avance de la infraestructura de la OTAN en dirección a nuestras fronteras nos representará una amenaza y, por supuesto, tomaríamos una postura extremadamente negativa", acotó el presidente ruso.

Corea del Norte

En cuanto a Corea del Norte, Putin subrayó que el presidente Trump "ha hecho muchísimo" para alcanzar la normalización de las tensiones en la península coreana, pero enfatizó que para lograr una desnuclearización completa "se requieren garantías internacionales", y Rusia está dispuesta a poner de su parte.