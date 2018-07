Rusia daría la bienvenida a la reanudación de una cooperación plena entre el OIEA y Corea del Norte

Rusia daría la bienvenida a la reanudación plena de la cooperación entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Corea del Norte, ha declarado en una entrevista concedida a RIA Novosti el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, al responder a la pregunta de si Moscú espera que se reanuden las inspecciones del OIEA en territorio norcoreano.

"Entiendo que esta cuestión será considerada en el marco de la búsqueda de una solución política, que tiene que poner los puntos sobre las íes en cuanto a la desnuclearización, con qué métodos y medios se llevará a cabo y quién específicamente se ocupará de ella. Por el momento no hay respuestas a estas preguntas. Todo lo demás son especulaciones", ha asegurado el funcionario ruso.

Según Uliánov, para Pionyang "la desnuclearización y la verificación correspondiente no es lo principal". "Como entiendo, tienen un enfoque mucho más amplio del proceso de solución. Y la verificación es solo una parte del problema. En respuesta a las concesiones en una serie de cuestiones los norcoreanos tienen expectativas, sobre todo, para obtener garantías de su seguridad y algunos dividendos económicos", ha añadido Uliánov.

Al mismo tiempo, el representante ruso ha hecho hincapié en que del desarme nuclear en sí mismo solo pueden ocuparse los representantes de las potencias nucleares: Rusia, EE.UU., Francia, el Reino Unido y China. "El OIEA no puede participar en ello, porque no es una organización que tiene en su mandato la tarea del desarme nuclear. El Organismo supervisa la no desviación de materiales nucleares de la esfera pacífica a la militar", ha señalado.