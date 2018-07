FOTOS: Descubren restos de pan que cambian todo lo que se sabía sobre su origen

Un descubrimiento realizado en el noreste de Jordania ha cambiado todo lo que se sabía sobre el origen del pan. Hasta el momento, se vinculaba con el surgimiento de la agricultura, cuando el hombre comenzó a cultivar plantas como el trigo, del que luego extraían la harina. Sin embargo, el hallazgo de migas quemadas hizo cambiar dicho paradigma.

"Nuestro trabajo muestra que el pan no fue producto de sociedades complejas y establecidas, sino de una sociedad paleolítica de cazadores y recolectores", explicó Amaia Arranz Otaegui, investigadora española postdoctoral de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y autora del estudio publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los restos encontrados, detalló, datan de hace unos 14.400 años, unos 4.000 antes del surgimiento de la agricultura.

"Ahora sabemos que el pan fue producido antes del desarrollo de la agricultura. El siguiente paso es evaluar si su producción y consumo influyó de algún modo en el surgimiento del cultivo de plantas y su domesticación", continuó.

Esas primeras migas, dejadas por los miembros de la antigua cultura natufiense, permanecieron en muestras de sedimentos en un sitio llamado 'Shubayqa 1', en el desierto Negro de Jordania, en una estructura oval con una chimenea en el centro y piedras en el suelo. El aspecto de ese pan sin levadura era similar al del pan de pita.

En ese lugar fue que Arranz Otaegui halló las muestras que parecían migas acumuladas en el fondo de una tostadora. Entonces, la investigadora y la arqueóloga del University College de Londres, Lara González Carretero, utilizaron tecnología de la época para recrear experimentalmente la harina y la masa y descubrieron que los poros en las muestras se asemejaban a las burbujas que aparecían en el pan que recreaban.

"El principal criterio para la identificación del pan es su textura porosa", señaló Otaegui, quien advirtió que si se toman otros alimentos podrán observarse restos de "grano pero no todos esos microporos".