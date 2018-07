Trump admite la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016 pero niega que hubiera colusión

Donald Trump admite que la "interferencia rusa [en la presidenciales en el 2016] se llevó a cabo" y declara que tiene "plena confianza" en los servicios de inteligencia nacionales. Asimismo, el presidente estadounidense hizo hincapié en que por su parte no hubo ninguna colusión con Moscú.

Durante la rueda de prensa tras su encuentro con Vladímir Putin este lunes, el presidente estadounidense ya afirmó que no se produjo ninguna colusión con Rusia en la sede de su campaña y subrayó que la razón de su victoria en la presidenciales en 2016 fue su "brillante campaña electoral".

"No hubo ninguna colusión. No conocía al presidente [Putin]. Realizamos una brillante campaña electoral, por lo que me convertí en presidente", aseguró. Al mismo tiempo, Trump ha agregado que aprecia mucho la propuesta de Rusia de recibir a los empleados de las autoridades competentes de EE.UU. para investigar las denuncias de la supuesta interferencia en las elecciones de 2016.

"Esto es simplemente ridículo"

Luego de que el fiscal Robert Mueller acusara a doce funcionarios de inteligencia rusos de 'hackear' los servidores del Partido Demócrata estadounidense, el presidente ruso ha reiterado la posición de Rusia sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016

"¿Usted de verdad cree que fue posible influir en las elecciones de EE.UU. desde el territorio de Rusia e influir en la elección de millones de estadounidenses? Esto es simplemente ridículo", aseveró Putin.



El presidente dejó en claro que ese escándalo gira en torno a una manipulación dentro del Partido Demócrata en favor de uno de los candidatos, hecho que el liderazgo del partido había reconocido. "Es necesario detener la manipulación de la opinión pública en EE.UU. y pedir disculpas a los votantes porque esto se llevó a cabo, y no buscar a los que supuestamente lo hicieron", aseveró Putin.

Adicionalmente, Putin subraya que existe un tratado para facilitar el procesamiento de tales casos entre ambos países, pero EE.UU. no lo utiliza. "¿Por qué el Sr. Mueller no nos envía una solicitud oficial en virtud de este tratado? [...] Simplemente me sorprende: nadie se dirige oficialmente hacia nosotros con nada", lamentó el mandatario.