"Trabajan con formalismo": Kim Jong-un, "enojado" al visitar varias instalaciones de su país (FOTOS)

El líder norcoreano Kim Jong-un ha visitado este martes varias sedes industriales y sociales, así como importantes obras que se adelantan en su país y quedó insatisfecho con la producción y avance de los trabajos, informa la agencia de noticias estatal KCNA.

Durante su visita a la Fábrica de Maletines de Chongjin, Kim expresó su descontento con la calidad de los productos y las condiciones de elaboración. Según el mandatario, los miembros del comité local del partido "trabajan con formalismo" y por eso no intentan ejecutar la orientación del Partido, mientras que los maletines se producen en "cuartos sucios".

El líder norcoreano Kim Jong-un visita la Fábrica de Maletines de Chongjin, el 17 de julio de 2018. / Reuters

Kim declaró que entre las fábricas de varias regiones del país existe una diferencia en el nivel de producción y esa discrepancia depende "del punto de vista ideológico de los funcionarios sobre la política del partido" y no del desarrollo económico de un área concreta.

Al inspeccionar la construcción de la Central Hidroeléctrica Orangchon, que dura ya más de 30 años y no ha acabado todavía, el líder norcoreano expresó su indignación por el retraso en la terminación del proyecto.

El líder de Corea del Norte Kim Jong-un durante su visita en la construcción de la Central Hidroeléctrica Orangchon, el 17 de julio de 2018. / Reuters

"De manera enojada" el mandatario reprochó fuertemente a los funcionarios que no visitaron la obra "ni una vez", y a los que no se concentran en el trabajo, considerando que no hay "éxito visible" y que el proyecto "necesita muchas inversiones". Por lo tanto, ordenó que el 10 de octubre de 2019 la obra deberá estar finalizada.

El líder de Corea del Norte Kim Jong-un visita la construcción del Hotel Yombunjin, el 17 de julio de 2018. / Reuters

Mientras visitaba otra obra con retrasos, el Hotel Yombunjin, el líder norcoreano "calificó de muy mal" síntoma que la construcción superara el plazo previsto, mientras que "todo el partido se moviliza en los trabajos para materializar los legados" de los líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y fijó la misma fecha de entrega.

Reuters

Kim también visitó la Casa de Reposo de Onpho. Al examinar las instalaciones, indicó que los baños públicos, diseñados para el tratamiento de enfermos, estaban "sucios, oscuros y era antihigiénicos".

En ese contexto, declaró que los retrasos y mala calidad suscitan críticas de la gente y también mala reputación para Kim Il-sung y Kim Jong-il, que hicieron construir esta casa de reposo para el pueblo. A continuación, el líder norcoreano ordenó la reconstrucción completa del equipamiento.