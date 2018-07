Open Arms vuelve a denunciar el abandono de migrantes en el Mediterráneo tras rescatar dos cadáveres

La ONG Open Arms acaba de realizar una nueva denuncia de abandono de migrantes en el Mediterráneo por los guardacostas libios. En concreto se trataría de dos mujeres y un niño, que se habrían negado a subir a la nave que les devolvería a Libia. Una de las mujeres pudo ser rescatada con vida por la organización española, la otra mujer y el niño, de entre tres y cinco años, habrían sido encontrados ya sin vida en los restos de la embarcación con la que pretendían cruzar el Mediterráneo.

La mujer superviviente, rescatada este martes por la embarcación de Open Arms, ha relatado que es de Camerún: "Me escapé de mi país porque mi marido me pegaba", recoge la revista Contexto. Mientras recibía atención sanitaria, cuenta que habían estado en el mar dos días y dos noches, y añade: "Llegaron unos policías libios y se pusieron a pegarnos". No recuerda lo que pasó después.

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, lo denunció este martes a través de Twitter. La guardia costera libia proporcionó asistencia médica y sanitaria a 158 personas que habían sido interceptadas a bordo de un bote. Según Camps, lo que había omitido la institución libia es que dos mujeres y un menor que no quisieron subirse a las patrulleras libias habían sido abandonados en el bote tras hundirlo.

La guardia costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria.Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias pic.twitter.com/weEfNUXSiW — Oscar Camps (@campsoscar) 17 de julio de 2018

Pregunta a la Comisión Europea

Después de conocer este suceso, el eurodiputado español Ernest Urtasun ha dirigido una pregunta a la Comisión Europea para interpelarle sobre si seguirá la Unión Europea (UE) apoyando económicamente a Libia "a pesar de vulnerar el derecho internacional y los derechos humanos". Además, el político cuestiona cómo la UE garantiza el respeto a los derechos humanos y la protección de migrantes y refugiados.

Denunciamos ante la Comisión Europea los graves sucesos denunciados por @openarms_fund por parte de la Guardia costera Líbia, que sigue recibiendo millones de € por parte de la UE. @campsoscarpic.twitter.com/vIkia6KdBn — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 18 de julio de 2018

Marc Gasol entre los voluntarios

El jugador de baloncesto de los Memphis Grizzlies de la NBA y hermano de Pau Gasol, Marc Gasol, participó en el rescate de la única superviviente. Lo hizo público ayer en su cuenta de Twitter y ha narrado su experiencia en diversos medios de comunicación.

"Hicimos un protocolo de búsqueda hasta divisar la balsa algo sumergida. Parecía que había tres cuerpos y así era, uno de ellos el de un niño sin vida", contó el jugador en declaraciones recogidas por La Sexta. Además, Gasol aseguró que "es una lástima que estemos así, en pleno Mediterráneo, con la poca ayuda que recibe la gente tan valiente de Open Arms".