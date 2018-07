Casa Blanca: Trump respondía otra pregunta cuando dijo que Rusia "no" ve a EE.UU. como blanco

Este miércoles Donald Trump respondió "no" cuando periodistas querían saber si el presidente estadounidense cree que Rusia todavía considera a EE.UU. como un blanco. Los medios atribuyeron esa respuesta a que pensaba que Rusia no considera a EE.UU. como un objetivo.

No obstante, unas horas más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha afirmado que el "no" de Trump era una negativa a responder a las preguntas de los periodistas y no la respuesta a la pregunta en cuestión.

"Estaba diciendo 'no' a responder a las preguntas", ha explicado. "Él cree que ellos [Rusia] volverían a tener como blanco las elecciones estadounidenses. Es por eso que estamos tomando medidas para garantizar que esto no suceda", ha agregado Sanders.

La confusión se ha dado un día después de que sucediera una situación similar, cuando el presidente estadounidense dijo a los periodistas que era "necesaria una aclaración" sobre los comentarios que realizó durante una rueda de prensa conjunta con el mandatario ruso, Vladímir Putin, tras la cumbre de Helsinki (Finlandia).

Entonces, Trump señaló que no veía "ninguna razón" por la cual Rusia se habría entrometido en el proceso electoral de EE.UU. Luego, sin embargo, aseguró que lo que quiso decir era que no veía ninguna razón por la cual Rusia "no podría haber" interferido en las elecciones estadounidenses.

Respecto a la supuesta injerencia rusa en los comicios norteamericanos del 2016, el embajador ruso en EE.UU., Anatoli Antónov, ha afirmado que "al día de hoy no existe ninguna prueba seria". "Por muchas que sean las sospechas, nuestra reclamación es: 'los hechos sobre la mesa'", declaró el diplomático.