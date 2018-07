Trump responsabiliza a Putin de la supuesta injerencia en las elecciones por estar a cargo de Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, opina que Vladímir Putin debe ser considerado responsable de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

En una entrevista exclusiva para la cadena CBS, se le preguntó a Trump si consideraba personalmente culpable a Putin por la presunta intromisión en las elecciones estadounidenses de 20216.

"Sí, porque él está a cargo de su país, al igual que yo me considero responsable de las cosas que suceden en este país. Por lo tanto, como líder de la nación, tendría que responsabilizarlo", manifestó el mandatario estadounidense.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que durante la cumbre celebrada entre ambos mandatarios en Helsinki (Finlandia) este lunes, le advirtió a su homólogo ruso sobre futuras injerencias: "Somos firmes en el hecho de que no podemos entrometernos. No podemos hacer nada de eso".

"Juegos políticos domésticos"

Por su parte, Putin, en una reciente entrevista, reiteró la posición de Rusia sobre la presunta injerencia, subrayando que ese escándalo gira en torno a una manipulación dentro del Partido Demócrata en favor de uno de los candidatos, hecho que el liderazgo del partido había reconocido.

"Esto no me interesa en absoluto: son sus juegos políticos domésticos. No tomen a la relación entre Rusia y EE.UU. como rehén de su lucha política interna", asevera.

Contradicción presidencial

El líder estadounidense enfrentó severas críticas de los medios y de políticos de ambos partidos después de que unas declaraciones suyas dieran la impresión de que respaldaba la afirmación de Putin. El jefe de la Casa Blanca explicó sus declaraciones de una manera bastante confusa, una explicación que parece marcar un esfuerzo por dar marcha atrás en sus palabras iniciales. Este martes, Trump dijo a los periodistas que era "necesaria una aclaración" sobre sus comentarios.

Durante la rueda de prensa tras su encuentro con Vladímir Putin este lunes, el presidente estadounidense admitió que la "interferencia rusa [en la presidenciales en el 2016] se llevó a cabo" y declaró que tiene plena confianza en los servicios de inteligencia nacionales, pero dejó en claro que no se produjo ninguna colusión con Rusia en la sede de su campaña y subrayó que la razón de su victoria en la presidenciales en 2016 fue su "brillante campaña electoral".

El inquilino de la Casa Blanca explicó que en lugar de decir que no había razones para no creer que Rusia había tenido injerencia en las elecciones dijo que no había razones para creerlo, por lo que su frase se interpretó de manera equivocada.