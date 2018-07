"Los mataremos": El eufórico discurso de Pogba antes del decisivo juego ante Argentina en el Mundial

Las palabras del centrocampista marcan punto central en un documental que narra el esfuerzo de la selección francesa, desde su preparación hasta su coronación como los nuevos campeones del mundo.

Un documental del canal francés TF1, transmitido este martes, difundió la apasionada y emotiva arenga que el futbolista francés Paul Pogba dirigió a sus compañeros de equipo minutos antes del encuentro entre las selecciones de Francia y Argentina, en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Hoy queremos ver guerreros en el campo. No quiero irme a casa esta noche. No me iré a casa mañana; nos quedaremos en el hotel y seguiremos comiendo esa jodida pasta. No me importa, no nos iremos. Vamos a ser felices", manifestó Pogba mientras los galos se preparaban en el vestuario tras la charla técnica del seleccionador Didier Deschamps.

El centrocampista del Manchester United pidió a su equipo entregarse "a muerte" en el terreno de juego, optar por el trabajo en conjunto, presionar, no "soltar" al rival y actuar como "hombres, guerreros y soldados".

"Hoy mataremos a estos argentinos. Messi o no Messi, nos importa una mierda. ¡Vamos a ganar la jodida Copa del Mundo! Tenemos que superar esto para hacerlo. ¡Vamos, muchachos!", exclamó el francés en tono eufórico.

El tan esperado encuentro acabó con un resultado de 4 a 3 a favor de los franceses. La selección argentina luchó hasta el último minuto añadido, pero no pudo ante una explosiva selección gala. Los 'Bleus' tuvieron a un inspirado Mbappe, autor de dos tantos, y supieron manejar con efectividad el rumbo del partido.

La cinta, titulada: 'Les Bleus 2018: au cœur de l'épopée russe' ('Los 'Bleus' 2018: en el corazón de la epopeya Rusia'), ofrece además imágenes y declaraciones exclusivas de la selección francesa en su camino al Mundial de Rusia, desde su preparación hasta su coronación como nuevos campeones del mundo.