Gigantes tecnológicos evitan aclarar si Pekín y Pionyang intervinieron en las elecciones de EE.UU.

Representantes de los gigantes tecnológicos Facebook, Google y Twitter no pudieron contestar de manera concreta a la pregunta directa del legislador republicano Louie Gohmert sobre si esas compañías habían detectado actividades de otros países, aparte de Rusia, con el presunto fin de entrometerse en las últimas elecciones estadounidenses.

Los representantes de las empresas acudieron este martes a la Cámara de Representantes para testificar ante el Comité Judicial sobre sus esfuerzos para contrarrestar el uso indebido de sus plataformas. Gohmert sugirió que otros países como China y Corea del Norte podrían haber estado realizando acciones similares a las achacadas a Rusia e insistió en que ofrecieran detalles al respecto.

Todos ellos intentaron esquivar la pregunta con respuestas generalizadas e imprecisas sobre los constantes ataques de actores maliciosos de todo el mundo y sus esfuerzos para defenderse. "Estoy preguntando específicamente si alguno de esos países además de Rusia usó su plataforma de forma inapropiada, debería ser un sí o un no", preguntó Gohmert a Monika Bickert, representante de Facebook. Sin embargo Bickert no fue capaz de dar una respuesta clara, al igual que Juniper Downs, de Google, y Nick Pickles, de Twitter.



"Entonces, usted vinieron preparados para ayudar a los demócratas a proclamar sobre Rusia, pero no pueden señalar a ningún otro país, ¿verdad?", preguntó Gohmert, que añadió que los tres eran muy buenos "esquivando la pregunta y negándose a responderla", recoge el portal Breitbart.



La inteligencia de EE.UU. acusa a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 con el uso de varios métodos, en particular a través de las redes sociales, algo que Moscú ha negado en repetidas ocasiones. Esta semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha reiterado la posición de su país sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones tachando de ridículas las acusaciones al respecto.