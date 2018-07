El Senado de EE.UU. aprueba resolución que pide proteger a oficiales de interrogatorios extranjeros

El Senado de EE.UU. votó este jueves a favor de advertir al presidente estadounidense, Donald Trump, de no permitir que Rusia lleve a cabo interrogatorios a diplomáticos y otros oficiales, informa The Hill. La resolución, aprobada con 98 votos a favor y ninguno en contra, surge luego de que la Casa Blanca afirmara que la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de interrogar a varios exfuncionarios estadounidenses sospechosos de fraude, no será aceptada por Trump.