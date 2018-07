¿Contiene 200 toneladas de oro el crucero del Imperio ruso hundido en el mar de Japón?

La compañía surcoreana que ha anunciado haber encontrado el crucero ruso Dmitri Donskói, hundido hace 113 años en el mar de Japón, estima que el buque contiene unas 200 toneladas de lingotes y monedas de oro, con valor de 150 billones de wones (unos 132.000 millones de dólares). La noticia ha causado un frenesí entre los inversores, mientras que los expertos y reguladores en Seúl la han tomado con escepticismo.

La compañía Shinil Group, que asegura haber hallado el antiguo buque del Imperio ruso a una profundidad de 434 metros y a 1,3 kilómetros de la isla surcoreana de Ulleungdo, ha afirmado que espera subirlo del fondo del mar en los próximos meses. Asimismo, ha prometido revelar "cosas que sorprenderán al mundo" en una rueda de prensa la próxima semana.

Shinil fue fundada el pasado 1 de junio y actualmente no tiene cotización oficial, pero planea adquirir acciones en una empresa local, Jeil Steel, informa AP. Después del anuncio sobre el buque ruso, los precios de las acciones de Jeil Steel aumentaron un 30 % en la bolsa electrónica surcoreana KOSDAQ este martes, aunque después de la cotización este jueves perdieron más del 20 %.

"Los inversores deberían tener cuidado"

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur ha comentado que está monitoreando de cerca la actividad comercial relacionada con las acciones de Jeil Steel. "Los inversores deberían tener cuidado, porque no es seguro si el barco es salvable y si Shinil sería capaz de obtener el derecho de propiedad de los activos incluso si obtiene el permiso para reflotarlo", ha advertido un representante de este organismo. Ha recordado que otra compañía, Dong-Ah Construction, hizo unas declaraciones similares sobre el mismo buque pero "fracasó a la hora de cumplir sus promesas y se fue a la quiebra, causando unas enormes pérdidas para los inversores".

Los académicos rusos afirmaron en el pasado que era poco probable que Rusia cargara tanto oro en un solo buque y que habría sido mucho más seguro trasladarlo en tren. Al mismo tiempo, dijeron que sí podría haber algunas monedas de oro en el barco para pagar los salarios de los oficiales de la Armada.

Otros expertos también estiman que es poco probable que Donskói, un buque de guerra blindado de 6.200 toneladas con más de doce piezas de artillería, 500 marineros y unas 1.600 toneladas de carbón, hubiera tenido espacio para transportar 200 toneladas de oro.

Crucero ruso Dmitri Donskoy / Public Domain

¿Un plan para promover la venta de criptomonedas?

Tampoco está claro que Shinil pudiera obtener el permiso del Gobierno surcoreano para reflotar el buque. De acuerdo con las leyes locales, la compañía tendría que depositar un 10 % del valor estimado del buque naufragado antes de empezar los trabajos de su recuperación. En este caso, serían 15 billones de wones, unos 13.200 millones de dólares.

Shinil, a su vez, afirma que lo que ha encontrado oficialmente fue el barco naufragado, no el tesoro. Al tasar su valor en unos 1.200 millones de wones (1 millón de dólares), planearía pagar 120 millones de wones (105.540 dólares) como depósito. El portavoz de la compañía, Park Seong-jin, ha informado que la empresa presentará una solicitud para recuperar el buque esta semana.

Para recaudar la suma para el depósito, Shinik ha emitido su propia criptomoneda, Shinil Gold Coin, y también ha abierto una bolsa de criptomonedas con sede en Singapur, informa The Korea Times. No obstante, se ha reportado que la fuente de ingresos de la compañía son servicios que no están relacionados con la criptomoneda, lo cual ha provocado rumores de que Shinil esté utilizando el "buque con tesoro" para promocionar su negocio de criptomonedas.

Incluso si el barco es reflotado y se halla el tesoro, su propiedad podría ser disputada. Un representante del Ministerio de Finanzas de Corea del Sur ha afirmado que Rusia podría reclamar el derecho de propiedad. Park, a su vez, ha afirmado que el 80 % del tesoro pertenecería a la compañía, y el resto, al Gobierno surcoreano.