VIDEO: Un excéntrico político colombiano se baja los pantalones ante el Congreso

El senador y exalcalde de Bogotá Antanas Mockus sorprendió a los miembros del Congreso de la República de Colombia luego de pararse frente a todos y bajarse los pantalones en plena sesión inaugural en el Capitolio Nacional este 20 de julio.

El hecho, que fue captado en video por varios de los representantes que asistían al acto, se produjo en medio de la intervención del presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda.

Según informan medios locales, la excéntrica actuación del polifacético diputado fue producto del comportamiento de sus colegas, quienes "no daban muestras de respeto" con Cepeda, el cual pronunciaba su discurso de despedida.

"No se me ocurrió nada mejor en ese momento"

En sus declaraciones luego del incidente, Mockus explicó las razones de su acción: "No se me ocurrió nada mejor en ese momento. Lo que sí era clave, era no dejar pasar. Es una costumbre que hay que cambiar. Las costumbres se cambian a veces con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas"

La senadora Angélica Lozano, quien fue testigo del instante, asegura que Mockus pidió silencio en reiteradas oportunidades "durante toda la sesión y de muchas formas" porque Cepeda "hablaba y nadie lo escuchaba".

"Perdón por la repetición"

El también matemático y filósofo pidió "perdón por la repetición", ya que su gesto tiene un precedente que los colombianos aún recuerdan, y que disparó su fama cuando se desempeñaba como rector de la Universidad Nacional de Colombia en 1993.

En aquella oportunidad Mockus se bajó los pantalones en medio de una discusión y ante un auditorio lleno de estudiantes para pedir silencio y compostura a los presentes.