El capitán de la embarcación que naufragó este jueves en Misuri (EE.UU.) dejando 17 fallecidos permitió a los turistas a bordo no colocarse el chaleco salvavidas, según relató a FOX59 la sobreviviente Tia Coleman. "No se preocupen, no los necesitarán", fueron las palabras del capitán según Coleman, que perdió a nueve miembros de su familia en la tragedia, incluidos todos sus hijos.