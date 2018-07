Líder supremo iraní: Es un "error obvio" creer que los problemas se resuelven al negociar con EE.UU.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, ha declarado este sábado ante funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica que "las negociaciones con los EE.UU. son inútiles", informa su página web oficial khamenei.ir.

"Anteriormente señalé que no se pueden confiar en las palabras o incluso en las firmas de los estadounidenses; por lo tanto, las negociaciones con EE.UU. son inútiles", ha sostenido el ayatolá. "La suposición de que las negociaciones o el establecimiento de vínculos con EE.UU. resolverían los problemas del país es un error obvio", aseveró.

"Además, hay muchos países en África, Asia y América Latina que tienen relaciones con Estados Unidos, sin embargo, se enfrentan a muchos problemas", razonó el ayatolá.

Asimismo, indicó que EE.UU. "tiene problemas fundamentales con la esencia del 'establishment' islámico" y sostuvo que "las autoridades de EE.UU. buscan volver a la posición y el estatus del que disfrutaban en Irán antes de la Revolución Islámica de 1979". "Y no se contentarán con nada menos que eso", concluyó el líder supremo de Irán.

Anteriormente, en la plataforma de discusión del Club Valdái de Moscú el consejero de Jameneí, Alí Akbar Velayatí, declaró que Irán no confía en la administración de Donald Trump y no quiere negociar con ella. "No queremos negociar con los estadounidenses. Son gente que infringe los acuerdos sobre Irán aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué motivo tenemos que confiar en ellos y negociar?", preguntó el asesor.