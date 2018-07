"Gran señal de alarma": Se filtran 47.000 archivos secretos de importantes fabricantes de coches

Un experto en materia de seguridad en la Red se ha topado con información confidencial de importantes marcas de la industria automotriz como Tesla, Toyota, Volkswagen, el Grupo Fiat-Chrysler, Ford y General Motors, recoge el diario The New York Times. Se trataba de 157 gigabytes de información, que constan de 47.000 archivos.

El investigador de la compañía de seguridad Upguard, Chris Vickery, encontró este mes en la Red decenas de miles de documentos corporativos que estaban en libre acceso y no tenían protección alguna.

Entre los archivos se encontraban proyectos y planos de plantas, contratos, facturas, planes de trabajo y docenas de acuerdos confidenciales.

"Esa fue una gran señal de alarma", ha afirmado Vickery. "Si ves acuerdos confidenciales, sabrás de inmediato que has encontrado algo que no se supone que esté a disposición del público", indicó.

El material confidencial atañe a más de 100 compañías que hacen negocios con la empresa canadiense de ingeniería inteligente Level One Robotics and Controls. Vickery informó de esto a la compañía la semana pasada y esta retiró inmediatamente toda la documentación de la Red.

Se desconoce si alguien más había visto o descargado los datos no protegidos, que incluían información personal, como licencias de conducir escaneadas y pasaportes de empleados de Level One Robotics and Controls.

Vickery encontró los datos de la empresa a través de un servidor de reserva expuesto a Internet. No requería contraseñas ni permisos de acceso especiales, según el especialista. Cualquiera que tuviera conexión a la Red podía descargar el material.