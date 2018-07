"¿Creen que quiero estar sufriendo faltas a toda hora?": Neymar explica sus caídas en la cancha

El astro brasileño reconoce saber de las bromas y asegura que las ha tomado con calma.

El delantero de la selección de Brasil Neymar ha respondido a las críticas y burlas alrededor de sus caídas y exageraciones en las faltas durante su participación en el Mundial de Rusia.

En una entrevista para el canal Sky Sports, el astro brasileño reconoce saber de las bromas y asegura que las ha tomado con calma, e incluso recordó el video que grabó junto a un grupo de niños para burlarse de sí mismo.

No obstante, Neymar explicó que sus reiteradas caídas en el campo se deben a su estilo de juego de "driblar y encarar al adversario". "Yo no puedo acercarme a él [al rival] y decirle: 'Mi amor, ¿me das permiso que quiero hacer un gol?' No puedo. Yo tengo que intentar driblar", afirma.

El 10 de la 'Canarinha' reitera que en sus esfuerzos por sortear rivales muchas veces es "más rápido y más liviano" que otros jugadores y los adversarios terminan cometiendo falta. "El juez está ahí para eso", añade.

"¿Creen que quiero estar sufriendo faltas a toda hora? No, porque duele y lastima", manifestó el jugador del París Saint-Germain, que confiesa que tras acabados los partidos se somete a "cuatro o cinco horas" de terapias con hielo.

"Es complicado, pero quien no entiende de eso, quien no ha vivido eso de verdad, nunca va a saber", concluye el deportista.