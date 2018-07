Un político de EE.UU. defiende el derecho a portar armas contando cómo asesinó a su madre

Un candidato republicano al Senado estatal de Arizona y fuerte defensor del derecho a portar armas de fuego en EE.UU. ha conmocionado a sus colegas y a la sociedad estadounidense en general al compartir detalles sobre cómo asesinó a tiros a su propia madre, según él en defensa propia, hace más de 50 años, informa AP.

Bobby Wilson, que se postula para el distrito del sur de Arizona, ha declarado a la agencia que no esconde nada. El político asegura que su madre estaba "loca" y que la mujer le disparó con un rifle estando él en la cama en su granja de Oklahoma una noche de 1963. Él reaccionó disparándole en un intento por defenderse, y acabó con la vida de su madre. Esa noche también murió la hermana de Wilson y la casa se incendió.

"Tengo suerte de estar vivo, dos veces", afirma Wilson.

"Un buen tipo con un arma"

Wilson escribió sobre estos trágicos hechos en el libro que publicó en 2010, 'Bobby's Trials' ('los juicios de Bobby'), y también los menciona en la biografía que aparece en su sitio web. Pero la historia volvió a captar el interés público cuando el político apareció en un foro de demanda de acción de las madres en Tucson a principios de este mes. Wilson dijo ante la multitud que él era "una prueba viviente" de que lo único que puede evitar que alguien intente hacerle daño a otra persona es un "buen tipo con un arma", refiriéndose a su amarga experiencia. No obstante, en ese evento no mencionó que la persona a la que disparó era su propia madre.

El periódico The Arizona Republic recordaba el lunes que Wilson fue encarcelado luego de que se descubrieran las muertes. Después de dos juicios, el tribunal finalmente desestimó su caso a principios de los años setenta. El diario también informó que en el momento de los hechos los medios dieron detalles contradictorios sobre cómo murió la hermana de Wilson y otros pormenores de lo sucedido aquella noche.

Wilson, por su parte, ha asegurado que nunca confesó nada en ese momento porque sufrió amnesia y durante muchos años no recordó lo ocurrido.

Después de ejercer como abogado, Wilson se mudó a Arizona a mediados de la década de 1990. Allí trabajó como investigador privado y actualmente da clases dentro del programa de asistencia legal en el instituto Rio Salado College.

El político afirma que es propietario de un arma con licencia, pero señala que desde los hechos de 1963 no ha tenido que volver actuar en defensa propia. "Esa fue la única vez que me he visto en tal situación, y espero que sea la última", declara.