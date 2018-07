Autoridades crean una aplicación que permite comprobar si un alquiler turístico es legal en Mallorca

La vicepresidenta del Gobierno de las Islas Baleares (España) y consejera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, presentó este viernes una aplicación que permite a los turistas que visiten la isla española de Mallorca verificar la legalidad de la oferta de alquiler turístico, informa Diario de Mallorca.

"La app ya está disponible en Google Play y Apple Store como un verificador de la oferta de alojamientos turísticos. No aparecen los precios de dichos alojamientos, pero sí hay información sobre la vivienda para verificar qué alojamientos están censados en la Consejería de Turismo y si una vivienda no está en la app es que no es legal", explicó Busquets en rueda de prensa, citada por dicho medio.

La aplicación, que se llama 'Verificador alquiler turístico Mallorca',

está disponible en castellano, catalán, alemán e inglés y ha sido desarrollada por la Fundación Bit.

En los últimos años, las autoridades locales, conscientes de la gravedad del problema del turismo masivo, optaron por limitar la capacidad legal de acogida turística de la isla.

En concreto, el pasado mes de abril se aprobó una normativa que prohíbe el alquiler de viviendas a turistas en edificios con varias viviendas. Ya en 2017 el Gobierno de las Islas Baleares se vio obligado a poner un tope al número de alojamientos en establecimientos turísticos legales. El límite de plazas quedó fijado entonces en 623.624, de las que la mayor parte –435.707– están en Mallorca.