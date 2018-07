Advierten evitar el consumo de unas galletas por temor a la salmonela en EE.UU.

El conglomerado multinacional estadounidense Mondelēz International, fabricante de las galletas Ritz, ha advertido a sus clientes no consumir algunos de sus productos más populares por temor a que se hayan contaminado con la bacteria intestinal salmonela.

En un comunicado publicado este sábado, la compañía señaló que ha retirado voluntariamente del mercado más de una docena de distintos productos de su línea de bocadillos Ritz en EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Se explica que los alimentos contienen un suero de leche en polvo que, según el proveedor del lácteo, tuvo que ser retirado de la producción por la posible presencia de la bacteria. En el documento la empresa incluye la lista en concreto de los productos (16 en total) que no estarán disponibles al público y advierte que el resto de sus artículos continúan siendo distribuidos con normalidad.

No obstante Mondelēz International ha subrayado que hasta el momento no se han reportado quejas por enfermedades asociadas con el microrganismo y el consumo de tales alimentos. "La compañía está llevando a cabo esta medida como precaución, consistente en la retirada del ingrediente por parte del proveedor. Los consumidores que tienen estos productos no deben comerlos y deben descartarlos todos", advierte.

La salmonela puede causar fiebre, diarrea, dolor de estómago, vómito y, en casos más graves, infecciones fatales en los niños, ancianos o individuos con sistemas inmunes debilitados. En raras ocasiones la bacteria ingresa al organismo y llega al torrente sanguíneo, donde puede provocar serias dolencias como infecciones arteriales, endocarditis o artritis.