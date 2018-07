"¿Por qué no?": El presentador de Fox News que entrevistó a Putin se va de vacaciones a Rusia

Después de su intensa entrevista al presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada, en la que parecieron discrepar en muchos temas, el presentador de Fox News Chris Wallace ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos: irse de vacaciones… a Rusia. Su primer destino ha sido San Petersburgo, la ciudad natal del mandatario ruso.

El veterano presentador, quien atacó a Putin en cuestiones como la supuesta interferencia rusa en las elecciones de EE.UU., explicó en declaraciones a The New York Times que "tenía algunas dudas" sobre su elección de destino de vacaciones, pero finalmente pensó "¿por qué no?".

Al final de la entrevista, Wallace le reveló a Putin el itinerario de su viaje, y, según recuerda, el presidente se alegró de que decidiera pasar más tiempo en San Petersburgo que en Moscú.

"Quería transmitir que podemos hacer negocios"

Wallace, que ya ha comenzado sus vacaciones en el país, relató al NYT que "no ha habido indicios de ningún problema ni nada" durante su estancia en San Petersburgo y que incluso hay locales que lo han reconocido como "el tipo que entrevistó al presidente Putin".

En cuanto a la entrevista, el presentador señaló que la única condición previa de Putin era que esta debía ser emitida en su totalidad.

"Me quedó claro que quería transmitir a los espectadores occidentales, y a los espectadores estadounidenses, en particular, que podemos hacer negocios", expresó Wallace.

En su reciente entrevista a Fox News, el líder ruso comentó varios de los temas clave que fueron abordados durante su cumbre del 16 de julio en Helsinki (Finlandia) con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En particular, Putin enfatizó sobre las relaciones ruso-estadounidenses, afirmando que "mucho ha cambiado a mejor" tras la cumbre y que ambas partes lograron "entenderse mutuamente" en la mayoría de los temas más importantes que les conciernen.