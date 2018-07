China 'mira de reojo' su arsenal nuclear en medio de la guerra comercial con EE.UU.

Tras la reciente cumbre en Helsinki entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, medios estatales chinos consideran que la postura del mandatario estadounidense ante el jefe del Estado ruso fue más laxa debido al poderío nuclear que representa Rusia en el mundo, según la idea recogida el pasado viernes en Global Times.

La publicación china señala que Trump concede una gran importancia a la fuerza militar de un país, que se mide, por lo general, por el tamaño de su arsenal nuclear. Según la publicación del Partido Comunista Chino, dado que China es una "influencia global" corre mayor riesgo de ser objeto de un ataque que un estado de menor envergadura, motivo por el que debería reconsiderar qué se entiende por "suficiente" en relación con su arsenal nuclear.

El texto sostiene que el "poder nuclear de China está lejos de ser suficiente" y alegan que la guerra comercial podría ser solo el principio de su enemistad con Estados Unidos. "Las tensiones entre las dos naciones podrían extenderse a otras áreas. Creemos que en este proceso la Casa Blanca seguirá evaluándonos, incluyendo el arsenal nuclear chino", subraya el texto.

El talón de Aquiles de Pekín

Por todo ello, el artículo aboga por reforzar lo que consideran el punto débil de Pekín, su fuerza militar, ante todo su potencial nuclear, que no está a la altura del de EE.UU. Los autores destacan que China no solo debe ser capaz de responder a un ataque exterior, sino que también debe disuadir a las demás potencias con el objetivo de que "no se atrevan a intimidar militarmente a China".

En su opinión, tanto la "actitud agresiva" de Washington en el mar de la China Meridional como la cuestión de Taiwán demuestran que en el gigante asiático aún no es una potencia nuclear, por lo que sugieren hacer frente a la "arrogancia estratégica" de EE.UU. que, según advierte el artículo, podría derivar en una provocación militar que obligue al país asiático a "enfrentar desafíos muy graves".

A modo de conclusión, el artículo reitera la idea de que el país asiático debería establecer como una de sus prioridades el desarrollo de su armamento nuclear, especialmente los misiles avanzados como el Dongfeng-41, así como su destreza nuclear para tratar de "defender de esa forma sus propios intereses nacionales básicos". ¿Será esta la solución para vencer la guerra comercial con Estados Unidos?