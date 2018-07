Los creadores del programa cómico estadounidense 'The Daily Show with Trevor Noah' han anunciado el lanzamiento del libro 'The Donald J. Trump Presidential Twitter Library' ('Librería presidencial de Twitter de Donald J. Trump') a partir del 31 de julio. El libro es "un sondeo histórico y cultural definitivo de los documentos más importantes del presidente... de sus tuits", ha dicho Trevor Noah al presentar el libro.