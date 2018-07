Antes de derribar el caza sirio, Israel se aseguró de que no era ruso

Tel Aviv sabía que derribaba un caza que pertenecía al Ejército sirio, y no a Rusia, ha informado el portavoz oficial de las Fuerzas de Defensa israelí, Jonathan Conricus.

"Israel sabía que derriba un avión sirio, y no ruso", ha dicho Conricus. Al mismo tiempo, ha agregado que no están seguros sobre el modelo concreto del caza derribado. "Israel derribó o un Su-22 o un Su-24 del Ejército sirio, no puedo precisarlo más", ha expresado el portavoz.

Según Damasco, Tel Aviv atacó a su avión en espacio aéreo sirio, y no en espacio aéreo israelí, según afirman sus Fuerzas de Defensa.