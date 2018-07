Experimento científico: ¿Qué hace tu perro si estás triste y no te puede ayudar?

Los perros sienten perfectamente cuando su amo está triste y, en esos casos, intentan ayudarlo de todas las formas posibles, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) publicado recientemente en la revista Learning & Behavior, informa el portal Phys.org.

Los investigadores llevaron a cabo un experimento con 34 perros de distintas razas que dejaban junto a una puerta transparente cerrada con imanes, detrás de la cual se encontraba el amo, de manera que los perros podían verlo y oírlo.

En algún momento, el individuo comenzaba a cantar una canción de cuna o a llorar. Tras estudiar la reacción de los perros, se determinó que, al escuchar el llanto, los animales intentaban abrir la puerta tres veces más deprisa.

Además, los investigadores analizaron el nivel de estrés que sentían los animales al ver su amo sollozando, de tal forma que los perros que no se apresuraban a abrir la puerta tenían más estrés que los que no lo hacían. Aparentemente, estos animales estaban tan abrumados por la aflicción del amo que no podían hacer nada, señalan los investigadores.

"Los dueños de perros pueden decir que sus perros sienten sus sentimientos y nuestros hallazgos refuerzan esa idea", comentó la autora principal del trabajo, Emily Sanford.