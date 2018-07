La española captada por el líder de una secta en Perú se reúne por primera vez con su padre

Patricia Aguilar, la española captada por el líder de una secta gnóstica y que llevaba un año y medio en Perú, se ha reunido por primera vez con su padre tras su rescate.

Según un comunicado que ha enviado su familia, la joven, de 19 años de edad, se ha abrazado con su progenitor y ambos han conversado durante bastante tiempo.

Comunicado oficial de la familia de Patricia Aguilar: Alberto ya ha podido reunirse con su hija y todo va bien, estamos esperanzados. pic.twitter.com/MolyTMtakE — Sos Patricia Aguilar (@sospatriciasos) 25 de julio de 2018

"Desde un primer instante la conexión entre padre e hija fue muy buena", asegura la familia, que añade que Patricia Aguilar también pudo hablar con su madre y su hermano a través de una videollamada y que preguntó por el estado del resto de familiares.

Además, según el comunicado, la joven, que se encuentra mucho mejor de salud, al igual que su bebé, se mostró en todo momento receptiva y tranquila. "Trasmitimos el sentimiento de esperanza y alivio que ha sentido la familia", agrega el texto.

Tanto Patricia como su hija no volverán a España hasta al menos el mes de agosto. Al no haber sido asistida en el parto, la bebé no fue registrada, y deben esperar un plazo que se agota el 31 de julio para poder continuar con los trámites administrativos que posibiliten su viaje a España.

Captada a los 16 años

Patricia Aguilar fue captada por el líder de la secta Gnosis, Félix Steven Manrique, a través de las redes sociales cuando aún era menor de edad: tenía 16 años.

Según su familia, en una etapa de vulnerabilidad tras el fallecimiento de un familiar, el 7 de enero de 2017, tras cumplir los 18 años, Patricia desapareció de su hogar en la ciudad alicantina de Elche, en la costa este española. La joven viajó a Perú y se unió a la secta liderada por Manrique.

A principios de este mes de julio, Patricia fue rescatada gracias a su padre, Albert Aguilar, quien tras un mes en Perú logró impulsar una investigación de la Fiscalía de ese país contra la Trata de Personas. La joven llevaba 18 meses en la secta y tenía un bebé de un mes con Manrique. Además, se encontraba en muy malas condiciones físicas y al cuidado de otros cuatro menores, hijos del líder de la secta con otras dos mujeres.